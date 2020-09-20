الرافدين يحدد نسبة فوائد قروض السيارات الى 4 بالمئة

2020/09/20 | 08:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين ان نسبة فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى ٤ بالمئة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت ب ٤ بالمئة”.

واشار الى ان “المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة بأحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك”.

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