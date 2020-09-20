قمة نارية تجمع بين ليفربول الفائز بالدوري الانجليزي وتشلسي

2020/09/20 | 09:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / .. يخوض فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على تشيلسى، فى السادسة والنصف من مساء بتوقيت مكة و بغداد اليوم الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في قمة منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، حيث يسعى كل الفريقان نحو […]

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