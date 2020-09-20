المالية النيابية توضح بشأن وصول موازنة 2020 وارقامها المتداولة على وسائل الاعلام

2020/09/20 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجحت اللجنة المالية النيابية، وصول مشروع موازنة 2020 الى البرلمان اليوم الاحد، بعد اقرارها من مجلس الوزراء، مبينة أن الأرقام التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن مفردات مشروع قانون الموازنة عارية عن الصحة.

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، في حديث لجريدة الصباح، اليوم (20 آيلول 2020) انه بسبب التضارب في المعلومات التي تخص مفردات الموازنة واتهام اللجنة بتأخيرها، اصدرنا بيانا اكدنا فيه عدم وصول مشروع قانونها الى مجلس النواب.

وأكد الصفار أن "الأرقام التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن مفردات مشروع قانون الموازنة عارية عن الصحة"، مشيرا إلى انه "لا يمكنه التصريح حاليا عن مفردات المشروع رسميا برغم اطلاعه عليها".

وكانت وسائل الاعلام قد تداولت ارقاما متباينة تخص مشروع قانون موازنة 2020 كنسبة العجز فيها ومقدار حاجتها الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ونسبة الايرادات المتوقعة".

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