شرطة ذي: حددنا العجلة التي خطفت سجاد العراقي والمكان الذي نقل اليه

2020/09/20 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 33 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت قيادة شرطة ذي قار، الاحد، تحديدها المكان الذي نقل اليه الناشط المختطف، سجاد العراقي ونوع العجلة التي اختطفته من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مبينة ان استجابة الاجهزة الامنية كانت سريعة بعد وقوع الحادث.

وقالت القيادة في تصريح صحفي اليوم (20 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "استجابة الاجهزة الامنية بعد وقوع حادث اختطاف الناشط المدني سجاد العراق في ساحة الحبوبي كانت سريعة، حيث تم تشكيل قوة قتالية من فوجين وسرية بمشاركة الاجهزة الاستخبارية لتطويق مكان الحادث، مبينة انه تم تحديد نوع العجلة التي اختطفت الناشط ".

ودعت قيادة شرطة محافظة ذي قار، "المتظاهرين الى التعاون مع الاجهزة الامنية لتهدئة الاوضاع"، مؤكدة ان "الوضع الامني في المحافظة مستقر، والجرائم الجنائية واردة الحدوث".

من جانبه كشف قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي، عن تحديد موقع الناشط المختطف سجاد العراقي عبر كاميرات المراقبة، مبينا توجه قوة أمنية كبيرة للبحث عن العراقي.

وقال الوائلي في تصريح صحفي إن "قواتنا وعن طريق كاميرات المراقبة، تمكنت من تحديد مكان توجه العجلات التي اختطفت الناشط سجاد العراقي".

واضاف أن "موقع العراقي الذي تم تحديده يقع في منطقة بين قضاءي سيد دخيل والإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا ان "قوات أمنية كبيرة تجري عمليات بحث حاليا في المنطقة للعثور على الناشط المدني واعتقال الخاطفين".

وتعرض ناشطين اثنين إلى محاولة اغتيال يوم امس السبت، فيما اختطف الناشط، سجاد العراقي، في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.





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