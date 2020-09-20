مصرف الرافدين يحدد نسبة فوائد قروض شراء السيارات بـ 4 بالمئة

2020/09/20 | 09:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ حدد مصرف الرافدين نسبة فائدة قروض شراء السيارات للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين بـ 4 بالمئة .



وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمصرف الرافدين تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه:" ان المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة باحدث انواع السيارات ، وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك"./انتهى2

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