اطلاق تسمية (العاصمة الزراعية)على المحافظة الاكثر انتاجا وتنوعا

2020/09/20 | 09:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بدراسة الواقع الزراعي لجميع المحافظات للوصول الى افضل نتيجة بخصوص تصنيف مناسب للمحافظة الاكثر انتاجا وتنوعا للمحاصيل الزراعية لاطلاق تسمية (العاصمة الزراعية).



وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الوزير ترأس اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة بحضور الوكيل الإداري مهدي سهر الجبوري ومستشاري الوزارة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ونقيبي المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين ورئيس جمعية منتجي الدواجن ".



واكد الخفاجي في بداية الجلسة على تذليل كل العقبات التي تحول دون الاسراع في إنجاز معاملات المربين وتخصيص قاعة خاصة لاستقبال منتجي الدواجن وبحضور موظف مختص من دائرة التخطيط والمتابعة، موجها المدراء العامين بوجوب تخصيص قاعات مكيفة وبكامل الخدمات لاستقبال الفلاحين والمستثمرين والاصغاء لطلباتهم وتلبية الممكن منها ,سيما بعد ارتفاع نسب إنتاج مشاريع تربية الدواجن من البيض واللحوم البيضاء والمحاصيل الزراعية.



ولفت ,الى :" ان الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات فعلية لتوفير الاعلاف لهذه المشاريع وتسهيل إجراءات استيراد فول الصويا والذرة العلفية بواقع (300) الف طن فضلا عن مادة البريميكس على أن يمنع الاستيراد وقت ذروة الإنتاج ".وشدد الخفاجي على ,اتباع الصيغ المهنية بخصوص المستثمرين وحسب فقرات العقود والإجازات الممنوحة لهم ووضع اي مستورد يثبت اخلاله بالمادة المستوردة بالقائمة السوداء وعدم التعامل معه مجددا للحد من حالات التلاعب ببيض التفقيس وبيض المائدة ".



كما تم بحث عدد من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ، منها التصويت بالموافقة على محضر اللجنة المكلفة بحل مشكلة الديون المتعلقة بالمشروع الوطني للدواجن والتي تتلخص بجدولة الديون لكافة المجازر ومشاريع مربي الدواجن لبيض المائدة وأمهات بيض التفقيس ، على أن يسدد القسط الأول بعد استكمال الإجراءات اللازمة وقبل منح التجديد للمشروع ".



كما تم الاتفاق على مفاتحة وزارة الصناعة بخصوص تجهيز الوزارة بكميات الأسمدة اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية الشتوية، حيث تم التأكيد على توفير كميات الأسمدة المناسبة للفلاحين والمزارعين من خلال مفاتحة مجلس الوزراء وتوفير مبالغ الدعم للشركة المذكورة لتوفير سماد الداب بواقع (50-70) الف طن ".



وتناول الاجتماع موضوع آلية تجهيز الشعير العلفي للموسم الزراعي 2020-2021 لمربي الثروة الحيوانية وتحديد سعر البيع وفقا لنسبة الدعم .



وتم الاتفاق على مفاتحة المجلس الوزاري بخصوص الموضوع ".



وصوت الحاضرون بالإجماع على إضافة تعديلات على بعض القرارات التي تخدم انشاء مشاريع دواجن جديدة وحسب التعليمات والضوابط والمصادقة على مشروع دائرة البحوث الزراعية لتطوير مشاريع بحوث الثروة الحيوانية والحفاظ على السلالات الجيدة والدجاج المحلي المحسن ،كذلك الموافقة على مفاتحة مجلس الوزراء بخصوص إطلاق تسمية( الجيش الأبيض البيطري) على الأطباء البيطريين والحصول على الموافقات من الجهات العليا لتخصيص قطع أراض لهم ".



كما وجه الوزير بدراسة الواقع الزراعي لجميع المحافظات للوصول إلى أفضل نتيجة بخصوص تصنيف مناسب للمحافظة الأكثر إنتاجا وتنوعا للمحاصيل الزراعية لإطلاق تسمية (العاصمة الزراعية)./انتهى2

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