رئيس الوزراء العراقي يوجه بمنع سفر قائد بالجيش

2020/09/20 | 09:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري....

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