اختطاف ناشط واصابة آخر جنوبي العراق.. والسلطات تعلق

2020/09/20 | 09:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختطف ناشط عراقي واصيب آخر قرب المدخل الشمالي لمحافظة الناصرية، فيما أعلنت قيادة شرطة المحافظة عن تحديد العجلة التي نفذت عملية الاختطاف....

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