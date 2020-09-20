الاحتلال الأمريكي يسرق 30 صهريجا من النفط السوري

2020/09/20 | 09:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "سانا" السورية إن الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من منطقة الجزيرة حيث أخرجت قوات الاحتلال اليوم قافلة من عشرات الصهاريج المحملة...

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