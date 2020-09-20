فيلم -المعضلة الاجتماعية- - نادية خلوف

2020/09/20 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف أثار الفيلم الوثائقي الجديد لجيف أورلوفسكي ،" المعضلة الاجتماعية" الاهتمام لأنه يستكشف مخاطر الشبكات الاجتماعية .



يقدم للمشاهدين نظرة متعمقة –وربما مروعة– على كيفية تعامل وسائل التواصل الاجتماعي، مع الأفراد ومساهمتها المتعمدة في تصاعد الجدل وانتشار آراء معينة، مثل نظريات المؤامرة المتعلقة ببعض الترندات وقضايا ذات صلة بالصحة العقلية للمراهقين والمعلومات الخاطئة المتفشية والاستقطاب السياسي المتزا ......





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