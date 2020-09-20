الابعاد الخطره للتطبيع الخليجي الصهيوني - عدلي محمد احمد

2020/09/20 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_محمد_احمد من المخل جدا والخانق اختصار السعي الصهيوني الامريكي المحموم لتوسيع نطاق التطبيع الصهيوني ليشمل معظم الانظمه العربيه التابعه والعميله, الي مجرد عائده العاجل علي حملات نتنياهو وترامب الانتخابيه .كما ان اللجؤ الي تفسير يحيل الامر الي علاقة هذا التوجه بالاعداد لاسرائيل الكبري , لا يقل رغم استراتيجية منظوره عن الوجه الآخر لنفس العمله.بين هذين الحدين , يبدو التفسير بتمهيد عمدي يستهدف تكثيف الضغط ......





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