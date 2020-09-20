بمناسبة اليوم العالمي للسياحة في 27 ايلول / سبتمبر ..( اهمال السياحة في العراق كما هوحال مصادر الدخل الوطني الاخرى غير النفطية ) - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/20 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في السابع والعشرين من أيلول / سبتمبر تحتفل وفي كل عام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بيوم السياحة العالمي , وتم اختيار هذا التاريخ في عام 1970 , والغرض من الاحتفال بهذا اليوم هو زيادة الوعي بدور السياحة داخل المجتمع في جميع انحاء العالم .كان موضوع اليوم العالمي للسياحة في عام 2017 هو ( السياحة المستدانة ) وفي عام 2018 ( السياحة والتحول الرقمي ) , بينما كان الموضوع في عام 2019 ......





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