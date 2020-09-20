مصرف الرافدين يحدد نسبة فوائد قروض السيارات الى ٤ بالمئة

المعلومة/بغداد..
اعلن مصرف الرافدين، الاحد، ان نسبة فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى ٤ بالمئة.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت ب ٤ بالمئة”.
وأضاف البيان أن “المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة باحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك”.
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