مصرف الرافدين يحدد نسبة فوائد قروض السيارات الى ٤ بالمئة

2020/09/20 | 09:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، ان نسبة فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى ٤ بالمئة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت ب ٤ بالمئة”.

وأضاف البيان أن “المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة باحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك”.



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