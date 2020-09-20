الفتلاوي: سيتم اعتماد البيانات السكانية لعام 2010 في تحديد الدوائر الانتخابية

2020/09/20 | 09:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان الجهات المختصة ستعتمد البيانات السكانية لعام 2010 في تحديد الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات، لافتا الى ان هناك اراء مختلفة بشأن للكتل السياسية حول الدوائر المتعددة بالمحافظات.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “بعض المحافظات قد تكون دائرة واحدة وأخرى مجموعة دوائر وهذا الامر مناط بمجلس النواب الذي سيحدد هذه الالية وفقا لقانون الانتخابات الجديد”.

وأضاف ان “هناك صراعات سياسية و(مزاجيات) من قبل بعض الكتل السياسية حول قانون الانتخابات، حيث تعمل بعض الأطراف على جعل القانون وفق مقاساتها، وهو مايتوجب ان تتدخل به مفوضية الانتخابات ورجال القانون من اجل تنظيم آلية اجراء عملية الاقتراع”.

وبين ان “اجراء الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية سيكون وفقا للبيانات السكانية لعام 2010، وهو مايتوجب على وزارة التخطيط حسمه في الأيام المقبلة”.



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