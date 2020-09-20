الكهرباء تعلن صرف رواتب أصحاب العقود والاجور اليومية

2020/09/20 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت وزارة الكهرباء، تأمينها 54 مـلـيـار ديـنـار شهريا كمرتبات للمعينين الجدد بصفة عقد واجر يومي في الوزارة والبالغة اعــدادهــم 113 ألفا.

وقـــال وزيـــر الــكــهــربــاء مــاجــد حنتوش في مؤتمر صحافي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة سعت الـى ان "تـكـون جـزءا مـن حـل مشكلة 113 ألفا ممن عينوا بالوزارة السابقة، بواقع: 91 ألفا و127 بصفة عقد، و22 ألفا و388 بصفة اجر يومي، والذين يكلفونها شهريا ما يقرب من 54 مليار دينار".

وأضاف أن "عدد موظفي الملاك الدائم بوزارته يبلغ 87 ألفا".

وتابع أن "تـأمـين المـبـالـغ مـر بسلسلة اجــراءات بين وزارتـه والمالية والامانة العامة لمجلس الـوزراء وباسناد من رئيس الـوزراء، والتي تمخضت عن تأمين مرتبات الشريحتين وتحويل تخصيصاتهم من الموازنة الاستثمارية الى التشغيلية".

وكشف عن "صرف مرتباتهم لشهر اذار الـيـوم الاحـد، على ان تـسـدد بقية الاشـهـر وبـأثـر رجـعـي بعد اقـرار الموازنة".

وقال حنتوش في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية، إن هناك استمرارية في تنفيذ خارطة الطريق المــبــرمــة مــع شركتي سـيـمـنـس وجـــنـــرال الـيـكـتـريـك لتحسين واقــع الـكـهـربـاء فـي العراق.

وأشار الـى "ضرورة توافر جزء من مبالغها عن طريق الدولة، والتي اكد انه وحال اقرار الموازنة، ستسدد نسبة 15 بالمئة من قروضهم لتفعيل عملهم".

وبين أن "الشركتين مستمرتان بالعمل بجميع مواقع العمل في البلاد، لاسيما ان مـدة العمل تستمر لعشرة اعوام".

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