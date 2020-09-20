2020/09/20 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد اليوم الاحد اخلاء مسؤوليته عن اي تعاملات مصرفيه خارج فروعه واوضح المكتب الاعلامي في بيان ان الية التقديم على السلف تتم من خلال مراجعة الشخص للفرع المعني وتقديم بطاقة الماستر والمستمسكات الرسميه ومن دون اي وسيط وحين انجاز المعامله ترسل رسائل نصيه للمقترض تعلمه بالمبلغ الممنوح علما ان المصرف اعلن في وقت سابق منح سلف للموظفين وتخفيض الفائده من ٨% الى ٥٪

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يحذر المواطنين بشأن سلفه وقروضه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يحذر المواطنين بشأن سلفه وقروضه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).