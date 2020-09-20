سياسي عراقي: الكاظمي عازم على محاربة الفساد واسترجاع المليارات المنهوبة

2020/09/20 | 09:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد السياسي العراقي، غانم العابد ، ان المهمة الرئيسية التي يسعي رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي الي تحقيقها حاليا هي محاربة الفساد الذي بات مستشريا في شتي مناحي الحياة داخل الدولة العراقية.وأوضح العابد في تصريح صحفي أن رئيس الوزراء العراقي ” الكاظمي ” حريص علي استرجاع المليارات التي تم نهبها عبر قنوات […]

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