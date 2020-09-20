التصريح الأول لغاريث بيل بعد انتقاله إلى توتنهام

2020/09/20 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد الويلزي غاريث بيل اليوم السبت، في أول مقابلة عقب انضمامه لنادي توتنهام هوتسبر على سبيل الإعارة من ريال مدريد، أنه عندما رحل عن صفوف الفريق الإنجليزي دائماً ما كان يفكر في العودة إليه من جديد.

وعاد اللاعب الويلزي للسبيرز مجدداً بعد لعبه لصفوف “الميرينغي” خلال السبعة أعوام الأخيرة.

وقال اللاعب في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية للنادي “من الرائع العودة مجدداً للفريق.



توتنهام ناد خاص بالنسبة لي.



فهو من صنع اسمي ومن المذهل العودة إليه مجدداً.



أتمنى أن أتعافى سريعاً ومساعدة الفريق وحصد الألقاب”.

وأضاف بيل “منذ رحيلي عن الفريق دائما ما فكرت في العودة إليه من جديد.



والآن سنحت الفرصة لي وكانت لحظة جيدة.



أنا متحمس وأريد أن أبدأ”.



وأكد نادي توتنهام هوتسبر السبت أن جاريث بيل سيغيب عن الملاعب حتى منتصف أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، بسبب إصابة في الركبة، وذلك عقب انضمامه رسميا للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.

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