متنبئ جوي يكشف حقيقة وصول عواصف ترابية الى البلاد

2020/09/20 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى المتنبئ الجوي، صادق عطية، وصول عواصف ترابية الى 5 محافظات، خلال يومي الاحد والاثنين، مبينا ان النشاط عبارة عن رياح "مثير للغبار" وليس عواصف ترابية كما تم تداوله.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك، اليوم (20 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان نشاط رياح الذي سيؤثر في 5 محافظات، مثير للغبار وليس عواصف ترابية.

وذكر عطية، في تدوينة نشرها يوم امس، ان "نشاط متوقع في سرعة الرياح السطحية الشمالية الغربية بعد ظهر يوم الاحد في (واسط وذي قار وغرب البصرة وميسان والمثنى).

وأضاف عطية: "ومتوقع ان تصل سرعة هباتها ما بين (60-70) كم في الساعة، مثيرة للغبار شمال ذي قار وغرب البصرة .وكذلك الحال مساء يوم الاثنين".

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