خلال الايام المقبلة.. نينوى تباشر بمد الربط السككي مع تركيا

2020/09/20 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت محافظة نينوى، الاحد، قرب المباشرة بأعمال مد خط حديث للسكة الحديد يربط بين مدينة الموصل وتركيا.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح صحفي، اليوم (20 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "الملاكات الهندسية والفنية المختصة وبالتعاون مع شركات اعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال ايام مد خط حديث للسكة الحديد يربط بين مدينة الموصل والجمهورية التركية من اجل تخفيف الزخم الحاصل على الطرق".

واضاف ان "المشروع هو الاول من نوعه في مدينة الموصل مركز نينوى، لما تشهده المحافظة من تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع الجارة تركيا".

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