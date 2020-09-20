مصرف الرافدين يحدد نسبة الفائدة على”قروض السيارات” بـ 4%

2020/09/20 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين وهو احد اكبر المصارف الحكومية في العراق ، أن نسبة فائدة “قروض السيارات” للموظفين والمواطنين تصل إلى 4%.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منهاليوم الاحد ، إن “فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت بـ4 بالمئة”.وأضاف، أن “المصرف تعاقد مع شركات […]

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