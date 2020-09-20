مصرف الرشيد يحذر من ترويج السلف والقروض خارج فروعه ويخلي مسؤوليته عن اية تبعات

2020/09/20 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلن مصرف الرشيد اليوم الاحد اخلاء مسؤوليته عن اية تعاملات مصرفية خارج فروعه.وذكر المصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان آلية التقديم على السلف تتم من خلال مراجعة الشخص للفرع المعني وتقديم بطاقة الماستر كارد والمستمسكات الرسمية ، دون اي وسيط " .واضاف :" حين انجاز المعاملة ترسل رسائل نصية للمقترض تعلمه بالمبلغ الممنوح ، علما ان المصرف اعلن في وقت سابق منح سلف للموظفين وتخفيض الفائده من ٨ الى ٥٪ "./انتهى3

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