محاضرو ميسان يغلقون ابواب تربية المحافظة

2020/09/20 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / تظاهر العشرات من المحاضرين في محافظة ميسان ، اليوم الاحد، امام مديرية تربية المحافظة مطالبين بتحويلهم الى عقود وزارية ضمن القانون (315) اسوة بالمحافظات الاخرى .واغلق المتظاهرون ابواب مديرية تربية ميسان احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم./انتهى

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