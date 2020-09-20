وفاة عضو بمجلس محافظة البصرة السابق متأثرا بالاصابة بكورونا

2020/09/20 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / توفي صباح اليوم الاحد رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة البصرة السابق ، امين منصور قاسم ، متأثرا بالاصابة بفايروس كورونا ./انتهى

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