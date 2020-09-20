صرخة العراقيين..

2020/09/20 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد العراقيون تأكيدهم على ضرورة إخراج القوات الأميركية المحتلة بشكل كامل من العراق، ودعوا إلى اللجوء لخيار المقاومة لإخراج المحتل بعد فشل الوسائل الد...

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