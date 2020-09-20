كلبان يعتصمان أمام محل ويذرفان الدموع على رحيل

2020/09/20 | 09:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصداقة التي جمعت الكلاب بالقصاب حازم، ليست بجديدة العهد - صورة: كوردستان 24

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