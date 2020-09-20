(سيد درويش)… المسرحُ في تمامِه - فاطمة ناعوت

2020/09/20 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialهذا هو المسرحُ في أوجِ اكتماله، كما يهلُّ البدرُ على صفحاتِ عيوننا في أوجِ تمامه.



المسرحُ حينما تكتملُ جميعُ أركانه ليقدّم لنا معزوفةً مسرحيةً متناغمة؛ لا يشوبُها نقصان.



الإخراج والحبكة الدرامية والديكور والملابس والإضاءة والرقصات الاستعراضية والغناء، وقبل هذا وبعده، الأداءُ المدهش والمتناغم لجميع الفناني؛ن لتكتمل السيمفونية المسرحية كما يليق بها أن تكون على مسرح مصريّ ......





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