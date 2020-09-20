سانا : القوات الامريكية تنقل 30 صهريجا محملا بالنفط من سوريا الى العراق

2020/09/20 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اكدت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”، ان القوات الامريكية نقلت 30 صهريجا محملا بالنفط من سوريا الى العراق عبر معبر الوليد الحدودي.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن “قافلة مؤلفة من 30 صهريجاً وناقلة للقوات الامريكية محملة بالنفط المستخرج من الآبار في الجزيرة السورية غادرت مساء أمس السبت إلى الأراضي […]

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