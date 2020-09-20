الرشيد يحذر من ترويج السلف خارج فروعه

2020/09/20 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مصرف الرشيد، الأحد، إخلاء مسؤوليته من أية تعاملات مصرفية خارج فروعه.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "آلية التقديم على السلف تتم من خلال مراجعة الشخص للفرع المعني وتقديم بطاقة الماستر والمستمسكات الرسمية ومن دون أي وسيط".

وأضاف: "حين إنجاز المعاملة تُرسل رسائل نصية للمقترض تعلمه بالمبلغ الممنوح".

يذكر أن مصرف الرشيد أعلن في وقت سابق، منح سلف للموظفين وتخفيض الفائدة من 8% إلى 5٪.

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