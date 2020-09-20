الرافدين يحدد نسبة فوائد قروض السيارات بـ4 بالمئة

2020/09/20 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مصرف الرافدين ، الاحد، تحديد نسبة فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين بـ4 بالمئة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت بـ٤ بالمئة".

وأضاف: "المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة باحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك".

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