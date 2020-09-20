2020/09/20 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلنت محافظة نينوى، الاحد، عن البدء خلال الايام المقبلة، بأعمال مد خط حديث للسكة الحديد يربط بين مدينة الموصل وتركيا.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الملاكات الهندسية والفنية المختصة وبالتعاون مع شركات اعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال ايام مد خط حديث للسكة الحديد يربط بين مدينة الموصل والجمهورية التركية من اجل تخفيف الزخم الحاصل على الطرق”.

واضاف ان “المشروع هو الاول من نوعه في مدينة الموصل مركز نينوى، لما تشهده المحافظة من تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع الجارة تركيا”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يعلن عن خط سكة حديد بين الموصل وتركيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يعلن عن خط سكة حديد بين الموصل وتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).