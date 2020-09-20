2020/09/20 | 09:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: القضاء يرد التظلمات بشأن قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: القضاء يرد التظلمات بشأن قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).