مصرف الرشيد يخلي مسؤوليته من أية تعاملات مصرفية خارج فروعه

2020/09/20 | 09:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..أعلن مصرف الرشيد وهو احد المصارف الحكومية ، إخلاء مسؤوليته من أية تعاملات مصرفية خارج فروعه.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، إن “آلية التقديم على السلف تتم من خلال مراجعة الشخص للفرع المعني وتقديم بطاقة الماستر والمستمسكات الرسمية ومن دون أي وسيط”.وأضاف المكتب […]

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