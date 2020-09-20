البنك المركزي يعد ورقة لإصلاح القطاع المصرفي

2020/09/20 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف البنك المركزي العراقي، عن ورقة لإصلاح القطاع المصرفي في البلاد.





وذكر بيان لاعلام البنك تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب الكتاب ترأس السبت اجتماعا لمجلس المديرين العامين في البنك".

وأضاف البيان ان "الاجتماع قد ناقش عددا من المواضيع كان أبرزها اعداد ورقة لإصلاح القطاع المصرفي، حيث تبنى المجلس تلك الورقة تمهيدا لرفعها الى مجلس إدارة البنك المركزي لإقرارها والمباشرة بتنفيذها".

عمار المسعودي

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