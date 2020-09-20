الصحة: فحص pcr السبيل الأمثل للتفريق بين كورونا والانفلونزا

2020/09/20 | 09:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكدت وزارة الصحة، الاحد، ان فحص (pcr) يعد السبيل الامثل لمعرفة اصابة الشخص بكورونا من عدمها خصوصا ان اعراضها تشابه لحد كبير الانفلونزا العادية.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي في حوار تابعته /المعلومة/، ان “الاعراض متشابهة بين الانفلونزا العادية وفيروس كورونا، ولا يمكن التمييز بينهما الا بالفحص المختبري، لذلك نعد كل مصاب بالانفلونزا هو كورونا حتى يتم اثبات العكس، لانه يسبب اثارا شديدة في حال اكتشافه بوقت متأخر”.

واضاف الحلفي، ان “جسم الانسان يعتمد على قوة جهاز المناعة في حال اصابته وبامكانه تحملها لنجاته من الفيروس، وغالبا اذا كانت الاصابة شديدة ولم تظهر النتيجة بقراءة صحيحة عبر الفحص المختبري بالامكان اجراء الفحص مجددا بجهاز المفراس للتأكد من حالة ونوعية الإصابة”.

واوضح الحلفي ان “أعراض الأنفلونزا العادية وكورونا متشابهة إلى حد كبير من حيث السعال وضيق التنفس والتعرق وارتفاع درجة الحرارة والتهاب الفم وآلام الجسم، وسيلان الأنف”، منوها بان “المسحات التي تؤخذ عبر الانف تكون دقيقة جدا وتعد الطريقة الأكثر دقة لتشخيص العدوى، ويجب ان تكون المسحة مايقارب 7 سم او اقل بشرط وصولها الى نهاية التجويف الانفي المتصل مع الحنجرة”.

واشار الى ان “اغلب الفحوصات تكون عبر الحنجرة وهذا النوع من الاختبارات يعد الاحدث، اذ يبحث عن البروتينات الموجودة على سطح فيروس كورونا بدلا من الفيروس نفسه، ويستغرق الوقت الاجمالي للعملية بين 4ـ6 ساعات”.

ولفت الى ان “الاعتماد على الفحص المختبري الـ (PCR) وكثرة اعداد المسحات تؤثر بشكل كبيرفي حجم العمل بالمختبرات ما يسبب نوعا من التأخير بظهور النتائج”، منبها الى “امكانية استخدام الحنجرة والانف في آن واحد للتاكد من الاصابة، وهناك بعض المسحات تجرى من خلال سحب عينات من الدم، وهذا النوع يبحث عن اكتساب المناعة والأجسام المضادة بعد فترة من إصابة المصاب بين (اسبوع ـ ثلاثة اسابيع) بكورونا لمعرفة مستوى المناعة التي يولدها المصاب”.



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