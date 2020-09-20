العمل توجه بتسهيل حصول الشباب على القروض

2020/09/20 | 10:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، الجهات المعنية بتسهيل اجراءات حصول الشباب على القروض لاكمال مشاريعهم، بينما اعدت رؤية خاصة بمشروع تشغيلهم.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الوزارة تعمل من خلال مختصيها على وضع رؤية للمضي بالمشروع الوطني لتشغيل الشباب بالتنسيق مع الاتحاد العام للصناعات العراقي ووزارات: التخطيط والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي”.

وأضاف باهض، أنه “تم توجيه الجهات المعنية بتسهيل اجراءات الكفالات المصرفية للقروض بما يمكنهم من الحصول على القروض واكمال مشاريعهم”.

وبين ان “المشروع سيعالج مشكلة البطالة عن طريق المشاريع المتوسطة والصغيرة باقامة مناطق تنموية صناعية او زراعية كبيرة، بما يتيح العمل لعشرة من الشباب كحد ادنى في المشروع الواحد ممن بلغوا سن الـ 18 من العمر، من غير الموظفين أو المتقاعدين، وبالتالي تطوير وتأهيل القطاع الخاص”، لافتا الى “السعي لتنفيذ المشروع وفق توقيتات محددة وقانونية، موجهاً بتفعيل قاعدة بيانات العاطلين ومتابعة المتدربين منهم ودمج العمل الريادي وتشغيل الشباب”.



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