مصرف الرافدين يحدد نسبة فوائد قروض السيارات

2020/09/20 | 10:05 - المصدر: NRT عربية

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، ان نسبة فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى 4%.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، اليوم (20 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت بـ4 بالمئة.

واشار الى ان المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة باحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك.

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