اعتقال قيادي داعشي بعملية نوعية في بغداد

2020/09/20 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاحد، اعتقال قيادي بتنظيم داعش كان يروم تنفيذ هجمات إرهابية خلال الزيارة الاربعينية.

وذكرت الخلية في بيان أن “أبطال جهاز الأمن الوطني نفذوا عملية نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، وبناءً على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الارهابية في احدى احياء العاصمة؛ شرع الأبطال في دائرة أمن بغداد بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة مايسمى ولاية العراق/قاطع الجنوب ، فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصباً عسكريا ضمن عصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت أن “القيادي الداعشي كان يمهد للقيام بعمليات ارهابية تستهدف المواطنين في زيارة الاربعين، كما اعترف لدى تدوين أقواله أصوليًا بقيادته المعارك ضد الأجهزة الامنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير؛ وقد تمت عملية القبض وفق أوامر قضائية وجرى احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

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