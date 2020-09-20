اليوم.. الشرطة في مواجهة مصيرية امام استقلال طهران

2020/09/20 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يواجه فريق الشرطة نظيره استقلال طهران الإيراني في مباراة مصيرية ضمن دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.

وقال المدرب المساعد حيدر نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريق الشرطة اصبح جاهزاً بنسبة 100% من اجل خوض مباراة استقلال طهران”.

وأوضح ان “الكادر التدريبي حرص على معالجة حالة الإرهاق التي يمر بها الفريق نتيجة زخم المباريات كي يظهروا بصورة جيدة في مباراة اليوم”.

وبين ان “الفريق لا يعاني من غيابات باستثناء اللاعب محمد قاسم، الذي سيغيب عن اللقاء بسبب تجدد اصابته”، مشيراً إلى أن “الفريق سيرفع شعار الفوز في المواجهة”.

يذكر ان الشرطة حصد حتى الان 4 نقاط من فوز وتعادل.



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