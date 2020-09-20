2020/09/20 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سرى جياد / اعلن النائب محمد شياع السوداني، الاحد، ان القضاء رد التظلمات بشأن قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال.وقال السوداني في تغريدة على تويتر ، ان “القضاء العراقي الفيصل العدل، يرد التظلمات بشأن قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال”.وكان السوداني قد رفع دعوى بتاريخ 1282020 لإصدار امر ولائي بإيقاف تجديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني :القضاء يرد تظلمات قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني :القضاء يرد تظلمات قرار ايقاف تجديد عقود الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).