وزير الصحة: زيادة السعة السريرية 50% لعلاج مرضى كورونا

2020/09/20 | 10:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي في مؤتمر صحفي: - اعددنا خطة واضحة للتعامل مع زيارة الاربعين - زيارة الاربعين لن تشهد دخول وافدين أجانب بسبب كورونا - قد تكون هناك سلالات جديدة لكورونا ظهرت في بعض البلدان - نسبة الشفاء وصلت الى 79% والوفيات 2.7% - الاصابات في العراق ما زالت محدودة ونتعامل مع الجائحة بشفافية تامة - زيادة السعة السريرية 50% لعلاج مرضى كورونا

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