التجارة تعلن موعد تجهيز مادة السكر للمواطنين

2020/09/20 | 10:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التجارة عن استنفار ملاكات فروع ومخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الوزارة باستلام وتجهيز مادة السكر للمواطنين وخلال يومي الجمعة والسبت.اكد ذلك مدير عام الشركة قاسم حمود منصور الذي اوضح في بيان ان "فروع الشركة باشرت باستلام مادة السكر حيث بلغت الكمية المستلمة ميسان (450) طنا و فرع الانبار بلغت (260) طنا و واسط (700 ) طن وكربلاء (765( طنا و كركوك ( 289) طنا و الديوانية (720) طنا و ديالى (944.950) طنا و بابل ( 360) طنا و صلاح الدين (450) طنا.وتابع منصور بان مراكز البيع والمجمعات المخزنية في بغداد واصلت كذلك استلام مادة السكر ففي مركز مبيعات الرصافة تم استلام كمية (٦٣٠) طنا و مجمع مخازن الدباش ( 450) طنا و مركز مبيعات ابي غريب (260) طنا .مضيفا بان الكمية المستلمة في مركز مبيعات التاجي بلغت (231) طنا ومركز مبيعات الكرخ (855) طنا و مركز مبيعات الإمام علي ( عليه السلام ) (252) طنا و مركز مبيعات الصدر (360) طنا وذلك لتجهيزها للمواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية .هذا ونوهت وزارة التجارة في وقت سابق بان "سبب قلة تجهيز المفردات التموينية للمواطنين في الفترة الاخيرة يعود لقلة حجم التخصيصات المرصودة لها للعام الحالي بسبب الازمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا كون المخصص لهذه البطاقة لحد هذا التاريخ لايكفي لسد حاجة شهر اوشهرين من جميع المفردات باستثناء مادة الطحين التي توزع بانتظام" .Mohameed

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