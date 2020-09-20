الامن الوطني يحبط عمليات ارهابية تستهدف المواطنين في زيارة الاربعين

2020/09/20 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن احباط عمليات ارهابية تستهدف المواطنين في زيارة الاربعين.وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، ان “جهاز الأمن الوطني نفذوا عمليات نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، وبناءً على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الارهابية في […]

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