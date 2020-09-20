المالية النيابية : عدم وصول مشروع قانون الموازنة 2020 لحد الان

2020/09/20 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / … رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاحد، وصول مشروع موازنة 2020 التي أقرّها مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية التي عقدت يوم الإثنين الماضي، 14 أيلول، الى البرلمان اليوم الأحد.وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، “بسبب التضارب في المعلومات التي تخص مفردات الموازنة واتهام اللجنة بتأخيرها، أصدرنا بياناً أكدنا […]

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