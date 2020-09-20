“الطمي والرماد” والتجريبية الشعرية

2020/09/20 | 11:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علوان السلمان القصيدة الشعرية صورة من صور الوعي الاجتماعي الذي هو انعكاس للوجود الاجتماعي، وسيلتها اللغة وغايتها الاسهام في بناء الانسان الذي يتحول باستلهامها الى فعالية مشحونة بالحركة والتساؤل، كونها مهارة فنية، وقدرة على التركيز بابتعادها عن الوصفية، واعتمادها التكثيف والايجاز، فكانت ضربا متميزا من التقنية في القدرة على ايجاد بنية شمولية في اسطر محدودة ...

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