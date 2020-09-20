“فقه النشوة ” جديد عمار المسعودي

2020/09/20 | 11:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ــ الحسين بن خليل: ضمن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، صدرت المجموعة الشعرية “فقه النشوة” للشاعر عمار المسعودي، الى جانب اصدارات ادبية وثقافية وزعت الى الاتحادات الفرعية في المحافظات, وكانت المجموعة من القطع المتوسط, ليكون منجزا يرفد مكتبة قصيدة النثر بكتاب يمثل تجربة شعرية رصينة.واوجز المسعودي بحديث عن المجموعة، قائلا: فقه ...

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