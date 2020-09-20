باكورات أدبية تطغى على ترشيحات جائزة “بوكر”

2020/09/20 | 11:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منظّمو جائزة “بوكر” الأدبية المهمة أن من بين الكتب الستة التي اختيرت للمرحلة النهائية من المنافسة أربع روايات هي باكورة نتاج مؤلفيها، تتناول مواضيع عدّة كالتغيّر المناخي والعنصرية والعلاقات العائلية.وتضمّ اللائحة النهائية كتاب “ذيس مورنبل بادي” (“هذا الجسد المحزن”) للكاتب تسيتسي دانغاريمبغا من زيمبابوي، وهو الجزء الثالث من ثلاثية تتناول قصة شابة من ...

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