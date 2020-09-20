بعد تسنمه منصبا كبيرا داخل التنظيم.. القبض على احد قيادي داعش في بغداد

2020/09/20 | 11:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، القاء القبض على احد قادة ما يسمى بولاية العراق التابع لتنظيم داعش في العاصمة بغداد، مبينة ان القيادي كان يمهد للقيام بعمليات ارهابية لإستهداف زيارة الاربعين.

وقالت الخلية في بيان لها اليوم (20 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "أبطال جهاز الأمن الوطني ينفذون نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الارهابية في احدى احياء العاصمة، شرع الأبطال في دائرة أمن بغداد بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة مايسمى ولاية العراق/قاطع الجنوب، فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصبا عسكريا ضمن عصابات داعش الإرهابية، تمهيدا للقيام بعمليات ارهابية تستهدف المواطنين في زيارة الاربعين".

واضاف البيان: "كما اعترف لدى تدوين أقواله أصوليا بقيادته المعارك ضد الأجهزة الامنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير، وقد تمت عملية القبض وفق أوامر قضائية وجرى احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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