الحرس الثوري : على أمريكا أن تشعر بمرارة الثأر لدم قاسم سليماني

2020/09/20 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، عن ثمن دم قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتالته أمريكا في أوائل العام الحالي.وقال سلامي في حوار مع التلفزيون الإيراني، إنه “على أمريكا أن تشعر بمرارة الثأر لدم القائد الشهيد قاسم سليماني”، معتبرا أن “الثمن لدمه هو انهيار النظام السياسي الأمريكي”.واضاف ان […]

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