عملية أمنية مشتركة مع الأسايش تطيح بـ ’’قناص الجنوب’’

2020/09/20 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد (20 أيلول 2020)، تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع قوات الأسايش في السليمانية، أسفرت عن إلقاء القبض على ما يسمى بـ "قناص الجنوب".

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد بالتنسيق مع قوة من اسايش السليمانية عملية استخبارية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش".





وأضاف البيان، أن "الإرهابي، عمل بما تسمى ولاية الجنوب قاطع الفاروق بكنا متعددة، بينها قناص الجنوب، بمنصب قناص لعصابات داعش في منطقة البحيرات والجرف".

وأشار إلى أن "الإرهابي تبين أن لديه إصدار مرئي بث بصوته من خلال ما تسمى وكالة أعماق، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف باشتراك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وأيضا لديه ارتباطات مع عناصر داعش الإرهابية في ما يسمى قاطع الفلوجة منطقة الزيدان، حيث أودع التوقيف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

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